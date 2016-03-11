Жирков попал в команду недели по версии УЕФА

Защитник «Зенита» Юрий Жирков вошел в состав команды недели по версии УЕФА. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (1:2) 32-летний игрок сборной России отметился голевой передачей.

Помимо Жиркова в команду недели попали: Эдерсон («Бенфика»), Маркиньос («ПСЖ»), Андреас Самарис («Бенфика»), Давид Луиз, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Ренату Санчес («Бенфика»), Андре Шюррле («Вольфсбург»), Диего Коста («Челси»), Златан Ибрагимович («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Реал»).