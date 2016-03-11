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Жирков попал в команду недели по версии УЕФА

11 марта 2016, 15:59
13

Защитник «Зенита» Юрий Жирков вошел в состав команды недели по версии УЕФА. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (1:2) 32-летний игрок сборной России отметился голевой передачей.

Помимо Жиркова в команду недели попали: Эдерсон («Бенфика»), Маркиньос («ПСЖ»), Андреас Самарис («Бенфика»), Давид Луиз, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Ренату Санчес («Бенфика»), Андре Шюррле («Вольфсбург»), Диего Коста («Челси»), Златан Ибрагимович («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Реал»).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Реал ПСЖ Вольфсбург Челси Жирков Юрий
Комментарии (13)
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LINED
1457704302
фотка прикольная у жиркова
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ФК Зенит всея Руси
1457706229
Вот ТАК футболист должен отвечать на критику болельщиков.
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olic29ivica
1457709273
а вы и дальше его освистывайте дурачки-зенитчики, он пользы еще вам принесет больше чем хулки и витсели
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FanatSerj
1457709677
Серьёзно это официальный слайд от УЕФА ?что не могли фотку Жиркову получше найти? ))) Судя по фоткам они не только русофобы,так еще и расисты, Санчес тоже в ударе )))
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Aztec58
1457711887
Смешно.
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Вомбат
1457715541
FanatSerj, вы аполитично рассуждаете. Не понимаете политической ситуации. Будь у них фотка где Жирков не кривляется а по-настоящему пьян или лежит мордой в дерьме, именно это фото и красовалось бы на самом что ни на есть официальном сайте УЕФА.
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Romio-xxx
1457750039
А что выдающегося сделал Ибрагимович?
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nikola paganini
1457758028
слишком нятянуто все же.играл бы жирков так каждый матч или хотя бы отрезками 3-4 матча то конечно да.
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Zubo
1457790051
Жирков очень хорошо сыграл, я если честно не ожидал такого высокого качества игры от него, приятно удивил, спасибо !
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ЖОРРО
1458060132
Правильную фотку Жиркова выставили!!!Он весь матч носился "язык через плечо")))Так что в тему! Коста на фотке весело получился))
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