Витория: «Я ожидал, что «Бенфика» победит «Зенит»

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория заявил, что его команда заслуженно победила «Зенит» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, я ожидал, что мы пройдем дальше и забьем на поле соперника хотя бы один гол. При всем уважении к «Зениту» сегодня мы играли очень хорошо и победили справедливо. Считаю, что все игроки «Бенфики» заслужили сегодняшний успех.

Во-первых, хочу сказать, что победа над «Зенитом» – это победа всех наших футболистов. Все они здорово сыграли свои роли. Еще нас отлично поддерживали болельщики, которые пролетели 5 тысяч километров, чтобы быть рядом с нами. Мы ощущали энергию наших поклонников со всего мира. Если говорить о трудном графике, то мы тренируемся каждый день и не заглядываем вперед. Идем от игры к игре. Даже сегодняшнюю победу отпразднуем в дороге, и уже завтра будем готовиться к следующему матчу», - сказал Витория.

Напомним, что «Бенфика» победила «Зенит» в первом матче со счетом 1:0. Таким образом, португальский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.