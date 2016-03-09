Агент Натхо: «Бибрас хочет играть»

Агент израильского полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати заявил, что его клиент действительно может сменить клуб.

«Конечно, конкуренция в ЦСКА стала еще выше с приходом Романа Широкова, хотя, считаю, что конкуренция всегда помогает: играют сильнейшие, значит, нужно тренироваться больше, лучше готовиться. Естественно, до лета еще очень много времени, ситуация может измениться, и Натхо докажет, что заслуживает место в составе. Но если ничего не изменится, конечно, будем думать, искать какие-то альтернативные варианты. А пока еще рано что-то говорить — прошел только один тур весной. В этом нет никакой катастрофы.

Зная характер Бибраса, он никогда не сдается, будет бороться за место в составе, хочет помочь команде — мы часто общаемся насчет этого с ним. Чем сильнее игрок, тем он тяжелее воспринимает ситуацию, когда оказывается в резерве. Это нормально, ведь есть футболисты, которых все устраивает: они сидят на лавке, если не поставят на матч — не страшно. Натхо не из таких, он, естественно, хочет играть.

Я буду на нескольких матчах ЦСКА в ближайшее время, если удастся поговорить с руководством армейцев — хорошо, если нет — посмотрим, как дальше ситуация будет разворачиваться. Натхо не должен ожидать каких-то подарков от тренерского штаба ЦСКА, он должен быть сильнее, чтобы его поставили на матч», — заявил Истрати.

В нынешнем сезоне 28-летний Натхо провел за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.