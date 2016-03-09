Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Натхо: «Бибрас хочет играть»

9 марта 2016, 23:29
2

Агент израильского полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати заявил, что его клиент действительно может сменить клуб.

«Конечно, конкуренция в ЦСКА стала еще выше с приходом Романа Широкова, хотя, считаю, что конкуренция всегда помогает: играют сильнейшие, значит, нужно тренироваться больше, лучше готовиться. Естественно, до лета еще очень много времени, ситуация может измениться, и Натхо докажет, что заслуживает место в составе. Но если ничего не изменится, конечно, будем думать, искать какие-то альтернативные варианты. А пока еще рано что-то говорить — прошел только один тур весной. В этом нет никакой катастрофы.

Зная характер Бибраса, он никогда не сдается, будет бороться за место в составе, хочет помочь команде — мы часто общаемся насчет этого с ним. Чем сильнее игрок, тем он тяжелее воспринимает ситуацию, когда оказывается в резерве. Это нормально, ведь есть футболисты, которых все устраивает: они сидят на лавке, если не поставят на матч — не страшно. Натхо не из таких, он, естественно, хочет играть.

Я буду на нескольких матчах ЦСКА в ближайшее время, если удастся поговорить с руководством армейцев — хорошо, если нет — посмотрим, как дальше ситуация будет разворачиваться. Натхо не должен ожидать каких-то подарков от тренерского штаба ЦСКА, он должен быть сильнее, чтобы его поставили на матч», — заявил Истрати.

В нынешнем сезоне 28-летний Натхо провел за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Широков Роман Натхо Бибрас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boniel+
1457593338
Проблема в Слуцком.Он будет ставить бездарного Дзагоева то тех пор пока этот абрек не облажается по полной программе.Потерпи Бибрас и ты займешь свое достойное место.
Ответить
yurdin
1457627963
Вангую: летом перейдёт в Динамо, там беда с опытными креативщиками в средней зоне и в центре в частности. Удачный варик и для игрока и для клубов.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
3
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
2
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
99
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Все новости
Все новости
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
23:02
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
22:41
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
96
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
2
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
144
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+