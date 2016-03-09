Левитин: «Гол «Зенита» в ворота «Бенфики» нельзя было засчитывать»

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин заявил, что «Зенит» забил гол «Бенфике» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нарушением правил.

«Голу Халка предшествовал железный фол Юрия Жиркова. Это было очевидно даже для зрителей на трибунах. Жирков нарушил правила, грубо врезался в игрока «Бенфики». Гол Халка нельзя было засчитывать. «Зениту» повезло, что судья так ошибся», — сказал Левитин.

В этом матче Халк открыл счет в середине второго тайма, но в концовке матча «Бенфика» забила два мяча и добилась победы.