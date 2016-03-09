Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Левитин: «Гол «Зенита» в ворота «Бенфики» нельзя было засчитывать»

Левитин: «Гол «Зенита» в ворота «Бенфики» нельзя было засчитывать»

9 марта 2016, 22:15
12

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин заявил, что «Зенит» забил гол «Бенфике» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нарушением правил.

«Голу Халка предшествовал железный фол Юрия Жиркова. Это было очевидно даже для зрителей на трибунах. Жирков нарушил правила, грубо врезался в игрока «Бенфики». Гол Халка нельзя было засчитывать. «Зениту» повезло, что судья так ошибся», — сказал Левитин.

В этом матче Халк открыл счет в середине второго тайма, но в концовке матча «Бенфика» забила два мяча и добилась победы.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Жирков Юрий Халк
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
msbleff
1457551558
дед,угомонись уже. у тебя похоже нельзя ни какие мячи засчитывать. постоянно все с фолом забито.
Ответить
199077
1457552014
Жиркова надо было удалять за это нарушение
Ответить
n1981
1457555607
Мне тоже показалось что был фол. Даже судьи бессильны.
Ответить
ЖОРРО
1457559846
Какая разница?Всё равно не победный гол...)
Ответить
fakel-vrn
1457568815
вот судье это и скажи...который засчитал...
Ответить
Mel_KA
1457577727
Долбаеб
Ответить
15426378s
1457589321
ну, что было то было, а гол даже пусть и не совсем честный уже не чего и не решил.
Ответить
sprint5
1457690185
возимся какой год
Ответить
Lenine
1458284431
А не засчитали бы, возможно наши бы воодушевились, разозлились и концовка другая бы возможно была бы... Например, в конце матча забивается гол. Дополнительное время. Серия пенальти. Жаль у истории нет сослагательного наклонения.
Ответить
iuda
1458741878
Судья ошибся, но не бесплатно.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
3
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
2
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
98
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Все новости
Все новости
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
10:36
1
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+