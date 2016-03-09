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  • Бышовец: «Если «Зенит» не выйдет в четвертьфинал, этот сезон можно будет считать провальным»

Бышовец: «Если «Зенит» не выйдет в четвертьфинал, этот сезон можно будет считать провальным»

9 марта 2016, 19:21
4

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» поделился ожиданиями от данной встречи. Напомним, игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. В первом матче португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«Бенфика» сейчас несколько обескровлена. Самые уязвимые места в команде появляются, когда в обороне нет центральных защитников. Несыгранный центр обороны – это проблема для ряда игроков, включая отличного вратаря Жулио Сезара. Неоптимальный состав соперника дает хорошие шансы петербуржскому клубу. Этот сезон можно будет считать провальным, если петербуржцы не выйдут в 1/4 финала.

Сегодня «Зенит» может рассчитывать на тот счет, который его устроит. Очень важно не пропускать. И конечно, нужно забить два мяча. Петербуржские игроки по именам и по своим индивидуальным качествам превосходят соперников из «Бенфики». Это преимущество надо реализовать. Думаю, счет будет 2:0 в основное время», – отметил Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Бышовец Анатолий
Комментарии (4)
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REDWHITE_
1457540736
СРАЗУ зенит в 1-Ю ЛИГУ ОТПРАВИТЬ))) ИМ ТАМ ПРИВЫЧНЕЙ)))) ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ТАМ СИДЕЛИ, ИСТОРИЮ КОВАЛИ)))))
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edw7777
1457541121
По-моему он уже провальный. Изменю мнение только при выходе в финал ЛЧ. Игры нет, результата тоже, скандалы, глупые заявления: что еще надо для того, чтобы считать работу команды провальной?... Продать Халка за миллион РУБЛЕЙ?)))
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ЖОРРО
1457542077
Удачи Зениту!Вперёд за Питер!Вперёд за Россию!
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Aztec58
1457543667
Ну почему, можа ещё чемпами станут, кубок возьмут?
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