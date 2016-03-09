Главный тренер «Вильярреала» мечтает о работе в сборной Испании

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль хочет попробовать свои силы на должности наставника сборной Испании.

«Когда-нибудь я очень хочу возглавить сборную Испании. Это максимум, на что может претендовать испанский специалист. Для меня это было бы большой честью, однако очень скоро я бы стал скучать по каждодневной работе на поле. Мне очень нравится каждую неделю ставить перед собой вызовы. Получаю большое наслаждение от моей работы», — сказал он.

Напомним, что сейчас командой руководит Висенте дель Боске, но опытный специалист покинет свой пост после чемпионата Европы 2016 года.