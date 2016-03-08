Лодыгин: «Думаю только о победе в основное время»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин настроен на то, что судьба путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов решится в основное время ответной игры против «Бенфики». Напомним, первый матч португальцы выиграли со счетом 1:0.

– Один из вероятных сценариев предполагает дополнительное время и серию пенальти. Вы как-то прокручивали это в голове, готовились к одиннадцатиметровым?

– Такой вариант есть, да. Может быть, где-то я и понимаю, что это возможно, что мы дойдем до пенальти, но сейчас все-таки думаю только о победе в основное время. Самое главное – не пропускать и забивать. А о дополнительном времени давайте не говорить. Подождем матча и все увидим, – сказал Лодыгин.