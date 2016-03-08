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    Бышовец: «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил перспективы «Зенита» в чемпионате России.

    «Считаю, что «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов. Но качество игры оставляет желать лучшего, поскольку несколько игроков выпадают по уровню готовности. Прежде всего это Халк, это Витсель, травмирован Гарай. И Шатов несколько выбился из присущего ритма, он был достаточно полезен команде в прошлом году. Этот фактор будет не последним для «Зенита», навряд ли у него появится возможность выиграть чемпионат, если команда не сумеет провести этот отрезок без спада», – сказал Бышовец.

    Источник: Р-Спорт

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    08.03.2016 19:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Pahan87 3 апреля 2016, 23:32

      Лига не влияет. ЦСКА давно вылетел из Лиги Чемпионов но спад на лицо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 марта 2016, 00:33

      При чем тут какая-то ставка? Когда игроки полностью готовы к началу сезона,то для них имеет значение только победа независимо от силы соперника! А первый матч в ЛЧ показал ,что до осенней готовности команда оказалась неготова!

      1
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      Рейтинг: +838

      sined1951 8 марта 2016, 22:12

      Зенит ничего не сливал. Просто команда слабо играет в нападении 1-м номером.

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть не расстраивается, зенит сможет за 5-е место зацепится.

      -7
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      Рейтинг: +293

      VVK13 8 марта 2016, 19:15

      ставку на что? так он и там завтра пролетит

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG 8 марта 2016, 19:03

      Чувствую, что в чемпионате "Зенит" повторит результат 2008 года...

      -2
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