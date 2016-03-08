Луис: «Я праздновал гол в ворота «Челси», но моя любовь к этому клубу никогда не изменится»

Защитник «ПСЖ» Давид Луис накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» вспомнил свой гол в ворота бывшей команды в прошлом розыгрыше турнира. Напомним, за лондонский клуб Луис выступал с 2011 по 2014 год.

– Ваш гол в ворота «Челси» в ответном матче 1/8 финала прошлого розыгрыша перевел выяснение отношений в дополнительное время, и в итоге «ПСЖ» победил по голам на выезде. Какие ощущения вы испытывали?

– Я обещал, что не буду праздновать, если забью, однако из-за столь драматичного сценария встречи не смог сдержать эмоций. Забить на последних минутах и помочь команде, тем более что мы очень рано остались в меньшинстве... Это было очень важно и возродило наши шансы. Но мое уважение и моя любовь к «Челси» никогда не изменятся.