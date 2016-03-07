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    Мутко: «За сборную России Фернандес на Евро-2016 точно не сыграет»

    Глава РФС Виталий Мутко отметил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес точно не примет участия в Евро-2016 в составе сборной России. Напомним, сегодня бразилец начал процесс получения российского гражданства.

    «Хорошо, что Фернандес подал документы на получение гражданства РФ, но я пакет документов пока не видел. В любом случае, на ближайшем чемпионате Европы он сыграть не сможет, так как в этом вопросе должны быть соблюдены все правила и нормативы ФИФА», – сказал Мутко.

    Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012-м году. Всего в составе армейского клуба игрок провел 116 матчей и забил два гола.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2016 22:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 марта 2016, 23:34

      Нахрена выдают, если на евро не сыграют? Значит Гинера проделки, мутит чтото.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 7 марта 2016, 23:15

      Почему бы Гильерме, Навасу, Нойштедтеру и Фернандесу не получить наше гражданство, если хотят. По-русски они говорят, люди они приличные, не маргиналы, на пьяницы и не скандалисты как Депардье. Конечно, сборную России по футболу никто из них, скорее всего, не усилит, ну и что?

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      Рейтинг: +429

      sold93 > Вомбат 8 марта 2016, 02:33

      может не усилят, но хуже точно не будет. да и реальная конкуренция на места в сборной возрастет, что может оказаться полезным

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