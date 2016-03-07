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    Зинченко: «Выступать за ЦСКА или «Спартак» – это мечта»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко признался, что с удовольствием бы попробовал свои силы в ЦСКА или «Спартаке».

    «Конечно, я смотрел матч ЦСКА – «Спартак». Такое дерби пропускать нельзя. В каком из этих клубов хотел бы поиграть? Да оба клуба амбициозные, с высокими задачами. Поиграть в любом из них – это, можно сказать, мечта. Но для этого мне нужно много работать. Сейчас я сосредоточен только на «Уфе», которой хочу помочь справиться с поставленными задачами. Моя личная цель – закрепиться в составе, помочь команде, набираться опыта и прибавлять во всех компонентах. Цели самые высокие, но для этого нужно много работать.

    Что касается слухов об интересе ко мне со стороны европейских клубов, то никакого давления нет. К этим разговорам нужно относиться так: одним ухом услышал, через другое вылетело. Меня эти разговоры только мотивируют, хочется работать еще больше», – сказал Зинченко.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Зинченко записал на свой счет два гола и три результативные передачи в 16-ти матчах.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    07.03.2016 21:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -16

      мыцык 8 марта 2016, 03:20

      Вот из таких,жадных до футбола надо лепить команду,как К.И БЕСКОВ,как Романцев.

      -1
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      Рейтинг: +12

      19oleg73 7 марта 2016, 21:35

      Зачем уходить из УФЫ в спартак,чтобы через год уйти обратно в УФУ только в АРЕНДУ!!!

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