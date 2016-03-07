Мойес: «Поработать в Серии А? С удовольствием»

Экс-наставник «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедада» Дэвид Мойес заявил, что будет не против возглавить клуб из Серии А. Напомним, шотландский специалист является безработным с ноября прошлого года, когда руководство клуба из Сан-Себастьяна отправило его в отставку.

«Мог бы я тренировать клуб Серии A? С удовольствием. У меня было достаточно предложений из Европы, которые я отклонил. Нам в Англии импонирует итальянский футбол, мы уделяем ему пристальное внимание еще со времен Марадоны. Все команды из Италии всегда качественно выступают в Европе. Хотя в последнее время в этом плане они немного сдали, за исключением «Ювентуса». А сборная постоянно ставит перед собой самые серьезные задачи», – сказал Мойес.