Сапета: «Подберезкин и Ерохин? В «Урале» каждый игрок способен заменить любого»

Полузащитник «Урала» Александр Сапета прокомментировал исход матча 19-го тура РФПЛ против «Динамо». Напомним, встреча завершилась с ничейным счетом 1:1.

«Всегда переполняют эмоции, когда играешь против бывшей команды. Жалко, что не смогли выиграть. Во втором тайме могли бы дожать «Динамо». Погодные условия были сложными. Удивительно, что поле для этого времени года оказалось довольно хорошим.

Почему мы после забитого гола вновь успокоились? Наверное, это вопрос психологии – успокаиваешься, когда забиваешь. Мы, видимо, так и сделали, хотя надо было забивать еще. Не сказал бы, что Подберезкина и Ерохина не хватало. Они – хорошие игроки, но у нас каждый игрок способен заменить любого», – сказал Сапета.