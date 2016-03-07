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    Сергей Ребров: «Никакого кризиса у нас нет»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в ответ на критику болельщиков заявил, что никакого кризиса в команде нет.

    «О кризисе могут говорить болельщики, а я вижу по работе, по отдаче ребят – никакого кризиса у нас нет. Да, были две не очень удачные игры, но я вижу желание ребят вернуться на тот же уровень. Да мы и были на этом уровне, просто это футбол, и некоторые команды удачно под нас подстраиваются», – рассказал Ребров.

    На данный момент «Динамо» набрало в УПЛ 46 очков и делит с «Шахтером» первую строчку турнирной таблицы.

    Источник: Matchday.ua

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    07.03.2016 14:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:30

      Верно.
      Ведь кризис - это внезапное падение.
      -
      А вы давно и надёжно кребёте по самому дну.
      Это никакой не кризис.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:56

      малыш, ты только заголовки читаешь?))) аха-ха
      разговор о Динамо Киев)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 7 марта 2016, 16:35

      Почему вы это решили?
      Даже если это будет для вас сюрпризом, всё равно сообщаю, что я никогда не ставил Киев выше Спартака.
      Киевлян до Майдана скинули на их законное место ближе к середине таблицы. Сейчас они временно встрепенулись, но всё равно скрребут по самому дну. Всё созданное нашей страной принялось прожираться и разворовываться после отделения Украины от нашей страны, и жрать-воровать там уже практически ничего не остаётся.

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