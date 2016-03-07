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    Рыбус: «Мы продолжили играть в свою игру и добились результата»

    Полузащитник «Терека» Мауей Рыбус доволен тем, как его команда сыграла в матче 19-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

    - Победа радует. Пропустили быстрый гол, но сразу среагировали и сравняли счет. Затем удалось забить второй мяч. Это была тяжелая игра, в конце первого тайма у «Локомотива» было 2–3 хороших момента.

    - Раньше игра у «Терека» не клеилась после быстрого пропущенного гола. А сейчас команда гнет свою линию. Меняется психология?

    - Думаю, да. Мы знали, что есть еще 85 минут, в том, что пропустили быстрый гол, нет ничего страшного. Мы продолжили играть в свою игру и добились результата.

    - Вы пропустили часть сборов, как оцените свою физическую готовность?

    - Пропустил почти два сбора. Поработал на первом сборе, а потом было две травмы. Конечно, готовность еще не на стопроцентном уровне, но с каждым днем «физика» будет улучшаться.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    07.03.2016 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 8 марта 2016, 15:40

      МАЦЕЙ РЫБУСЬ НСТОЯЩИЙ ПРОФЕСИОНАЛ И МУЖИК КАК ЖАЛЬ ЧТО ПО ОКОНЧАНИИ ПОКИДАЕШ КЛУБ

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