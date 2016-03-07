Луис: «Стараемся приблизиться к победе в Лиге чемпионов день за днем»

Защитник «ПСЖ» Давид Луис надеется на то, что парижский клуб в текущем сезоне сможет триумфовать в Лиге чемпионов.

«Сможет ли «ПСЖ» выиграть турнир в этом сезоне? Надеюсь, потому что мы работаем для этого, стараемся приблизиться к победе день за днем, матч за матчем, розыгрыш за розыгрышем. Мы прошли длинный путь. Мы учимся каждый год, извлекаем уроки из каждого поражения. В прошлом году победить не удалось, и я надеюсь, мы сумеем сделать это в нынешнем сезоне. Большинство игроков вместе уже три-четыре года, что благоприятно отражается на командном духе», — сказал бразилец.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала соревнований с лондонским «Челси» чемпион Франции был сильнее, обыграв англичан со счетом 2:1.