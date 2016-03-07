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  • Рахимов: «Беспокоит, что уже пять трансферных окон в «Тереке» не появляются новые игроки»

Рахимов: «Беспокоит, что уже пять трансферных окон в «Тереке» не появляются новые игроки»

7 марта 2016, 00:29
4

Наставник «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал действия своих подопечных в победном матче против «Локомотива» (2:1) в рамках 19-го тура РФПЛ. Кроме того специалист выразил беспокойство, что уже несколько трансферных окон в составе команды не появляется ни одного новичка.

«Очень вяло начали игру. Наверное, был момент перенастроя, немного перегорели. Плохо мяч держался, плохо реагировали на моменты, опаздывали. Поэтому так быстро пропустили гол. Во втором тайме поменяли игру, стали контролировать соперника и хорошо играть в обороне. По-моему, не возникло ни одной серьезной ситуации у наших ворот.

Но не будем забегать вперед. Чтобы выигрывать, надо решать серьезные задачи, которые стоят перед нами. Благодарен тем, кто сейчас в команде – ребята выполняют хороший объем работы, они заслуживают побед. Но так сложилась ситуация, что уже пять трансферных окон мы не приобретаем футболистов. Это настораживает. Не хочется терять тот уровень игры, на который вышел «Терек», – сказал Рахимов

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Рахимов Рашид
Комментарии (4)
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MirOb1
1457352226
Уровень высокий, но надо брат еще выше. Вопреки всему что говорят о Тереке. Отличный футбол показывают ребята. Успехов Вам!!!!
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Yakub17
1457360952
Не то что покупают, а отпускают за бесплатно Саму тупая трансферная политика
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Yakub17
1457360993
Не помню когда терек в последний раз игрока продовал
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