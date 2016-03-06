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    Аленичев: «Гранат на последнем сборе выглядел увереннее Кутепова, поэтому с ЦСКА играл он»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, по какой причине он предпочел выпустить в защите не Илью Кутепова, а Владимира Граната в поединке 19-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1)

    – Есть ли прогресс по сравнению с первым кругом?

    – В первом круге, в пятом туре мы показали очень хороший футбол, который мне понравился гораздо больше. Та игра наряду с «Краснодаром» дома и «Зенитом» была одной из лучших по качеству.

    – Схему поменяете на «Амкар»?

    – Пока не готов ответить. Есть шесть дней.

    – Не было ощущения, что со скамейки некем усилить игру в атаке?

    – В запасе большая группа футболистов «Спартака-2». Им, конечно, опыта не хватало. Была мысль выпустить самого молодого, Мелкадзе, но не рискнул. Рассчитывал на стандарты в концовке, что Зе Луиш может их выиграть.

    – Почему предпочли Граната Кутепову?

    – На мой взгляд, на последнем сборе он выглядел более уверенно. Несмотря на повреждение. В таких играх очень большое значение имеет опыт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 22:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2016, 02:40

      Аленичев, уйди сам. на псковщину.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:57

      Зоркость и проницательность Аленичева делают его достойным Тренером для Спартака.
      -
      А ни в какие хорошие клубы ему лучше не лезть. Легче взять дряхлую уборщицу или престарелого вахтёра - кто угодно понимает и разбирается в Футболе лучше, чем Дмитрий-свет-
      Анатольевич.

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      Рейтинг: +427

      policepnz > ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 23:22

      Как там аллаш пелигрини бомжаш?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > policepnz 6 марта 2016, 23:41

      Ответь, какое конкретно короткое замыкание в твоей голове привело к переводу разговора с обсуждения никакущщего тренера-Аленичева, который сплавил Арсенал в ФНЛ и следом сплавляет ФКСМ из претендентов на путёвки в еврокубки -- с тренерами Зенита?
      -
      Осознай, пожалуйста, что Аленичев это тренер-дно, которому после Спартака один путь - в клубы Пердива.
      -
      Кстати, обрати внимание: я фамилию Аленичева пишу с заглавной буквы и не коверкаю. Тебе, жлобу подзаборному, необходимо развивать твою дубовую и кривую личность. Выглядишь -- как спартаковец.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 02:47

      Да дурачок он. Не обращай внимания. Это всё опрометчиво выписанные из КБ-Дома.

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      Рейтинг: +427

      policepnz > Zeff 7 марта 2016, 10:05

      еб"льничик вам бы обеим начистил, жаль руки морать

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      Рейтинг: +300

      Zeff > policepnz 8 марта 2016, 17:29

      Лучше ручонки свои засунь себе, ну ты знаешь куда.

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