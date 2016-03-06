Аленичев: «Рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:1) в 19-м туре российской Премьер-лиги.

«Многое не получалось, особенно в атаке. Это связано с тем, что это был первый официальный матч в весенней части чемпионата. В действиях игроков присутствовала скованность, эта скованность помешала показать футбол, на который способны. Судейством я доволен, я с уважением отношусь к судьям, со своей работой Николаев справился. Стычки между футболистами были, но это нормально, это дерби. Все прекрасно знают, что такое дерби. Было напряжение, но это нормально.

Мы рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо, но они могли сыграть более эффективно. Выпустили молодого Зуева, который обладает прекрасной скоростью, но ему не удалось продемонстрировать свою скорость сегодня.

Говорите, класс игроков ЦСКА выше класса игроков «Спартака»? У каждого – свое мнение. Я бы так не сказал. По уровню мастерства приблизительно равные команды, просто состав ЦСКА более сыгранный», – сказал Аленичев.