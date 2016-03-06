Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аленичев: «Рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо»

Аленичев: «Рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо»

6 марта 2016, 21:53
13

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:1) в 19-м туре российской Премьер-лиги.

«Многое не получалось, особенно в атаке. Это связано с тем, что это был первый официальный матч в весенней части чемпионата. В действиях игроков присутствовала скованность, эта скованность помешала показать футбол, на который способны. Судейством я доволен, я с уважением отношусь к судьям, со своей работой Николаев справился. Стычки между футболистами были, но это нормально, это дерби. Все прекрасно знают, что такое дерби. Было напряжение, но это нормально.

Мы рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо, но они могли сыграть более эффективно. Выпустили молодого Зуева, который обладает прекрасной скоростью, но ему не удалось продемонстрировать свою скорость сегодня.

Говорите, класс игроков ЦСКА выше класса игроков «Спартака»? У каждого – свое мнение. Я бы так не сказал. По уровню мастерства приблизительно равные команды, просто состав ЦСКА более сыгранный», – сказал Аленичев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1457290650
Дмитрий Анатольевич ,сборы то на что были?почему не сыграли с командами классом выше?почему не усилили состав?
Ответить
mgordeev
1457290728
Я расчитывал, что у Спартака будет тренер. А нет, у Спартака на тренерском мостике вафля.
Ответить
Rzn_za_cska
1457290812
В принципе правильно сказал
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1457290932
Аленичев, до свидания. Чемодан-вокзал-Армав
ир. Там срочно нужен хороший тренер со спартаковским прошлым.
Ответить
nemolod
1457291489
Большие претензии к главному тренеру-почему на сборах так слабо работали над стандартами,при Романцеве стандарты исполнялись мастерски?
Ответить
proеzd2
1457291704
зачем столько играть контрольных игр !? результат нулевой .
Ответить
Вомбат
1457291848
Адекват. У ЦСКА сыгранный состав и вообще есть своя игра, чего пока что нет у Спартака. Но, надеюсь, игра будет, если Федуну хватит терпения еще на полгода-год. Проблески игры уже были осенью, и весной их должно стать больше. Да и в этом матче было видно, что Спартак старается играть в пас и в касание, просто эта игра у Спартака еще не на том уровне, чтобы так действовать против ЦСКА.
Ответить
mahan
1457339940
Да, уж печально, уже столько лет говорим про воспитание молодежи, высокий потенциал команды, хоть бы в одном сезоне увидеть бы этот потенциал. А молодежь да воспитываем, только вот как эта молодежь начинает играть хоть немного , сразу бегут в другие клубы. А в Спартаке опять не кому играть и снова говорим про высокий потенциал. Может хватит отговорок ? И пора действительно начать играть, а не выходить на поле и ходить пешком. Пацаны во дворах бегают быстрее чем вы и играет лучше чем вы "ПРОФЕССИОНАЛЫ" так называемые. Мы болеем за Вас всей душой, а вы все проигрываете и проигрываете, хватит трепать нервы Вашим БОЛЕЛЬЩИКАМ.
Ответить
hodyrev
1457344994
Пока все живут надеждами далеким прошлым когда спартак чего то стоил,цска и зенит выигрывают чемпионат)просто нужно смириться что спартак середнячек для рфпл,Краснодар за 8 лет сделал то, что спартак пытается уже лет 8 создать)
Ответить
Главные новости
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
39
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
4
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
8
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
8
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
8
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
139
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
2
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+