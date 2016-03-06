Малафеев: «Призрачное преимущество «Бенфики» над «Зенитом» может растаять в любой момент»

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился своими ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». В первой встрече в Лиссабоне успех праздновали «орлы», обыграв сине-бело-голубых со счетом (1:0).

«В ответной игре будет тяжело, «Бенфика» понимает, как далеко она прошла, и не будет сдаваться. Я думаю, в какой-то степени у нас шансов чуть больше в матче. Не знаю, как будет складываться игра, мы можем пропустить, но можем и больше забить. Команды будут минимально рисковать, так как призрачное преимущество «Бенфики» может растаять в любой момент.

Мне кажется, все реально, ничего не потеряно уж точно. Мы играем против соперника, которого хорошо знаем. Наша команда достаточно мастеровитая, у нас есть хорошие игроки и реально мы можем сейчас добиться результата и приблизиться к Кубку. У нас есть шансы дотронуться до него, почему бы и нет. Помню, в 2008 году все думали, что нереально и невозможно выиграть Кубок УЕФА, никто не расценивал «Зенит» как команду, которая может выиграть. Но мы сделали это и теперь вспоминаем об этой победе и ей гордимся», - сказал Малафеев.