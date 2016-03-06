ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция

Сколько может команда "Спартак" подкладывать свинью своим болельщикам. СПАРТАК + ФЕДУН не = ЧЕМПИОН. Поменяйте половину команды, изучите тактику командной игры, подстраховка друг друга. Несколько лет разочарования от игры.
Главное дерби страны обещает стать самым значимым событием первого весеннего тура чемпионата России. ЦСКА неудачно провел последние матчи РФПЛ, и «Спартак» по-прежнему имеет шансы даже обойти «армейцев» в турнирной таблице. Не стоит забывать и про Романа Широкова, который еще совсем недавно защищал цвета своего нынешнего соперника.
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало в 19:30. Не пропустите!