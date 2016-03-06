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    ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция

    Главное дерби страны обещает стать самым значимым событием первого весеннего тура чемпионата России. ЦСКА неудачно провел последние матчи РФПЛ, и «Спартак» по-прежнему имеет шансы даже обойти «армейцев» в турнирной таблице. Не стоит забывать и про Романа Широкова, который еще совсем недавно защищал цвета своего нынешнего соперника.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      smi 6 марта 2016, 20:29

      Сколько может команда "Спартак" подкладывать свинью своим болельщикам. СПАРТАК + ФЕДУН не = ЧЕМПИОН. Поменяйте половину команды, изучите тактику командной игры, подстраховка друг друга. Несколько лет разочарования от игры.

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