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Орлов: «Халку в клубе кое-что сделали, и он потеплел»

4 марта 2016, 21:00
12

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Халк хорошо проявит себя в ответном матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Ну что, матч определяющий, я только должен сказать, я все время говорил это, и во время игры, и одной, и другой, и в каких-то интервью – очень важно, в каком состоянии будет Халк.

Ну, слава богу, Халку сейчас в клубе кое-что сделали, ему пошли навстречу. Подняли зарплату? Да нет, куда поднимать? У него контракт. Нет, в бытовых условиях, в общем, стараются… И я вижу – он потеплел и, между прочим, второй тайм бегал очень прилично с «Кубанью».

Я думаю, он подтянется все-таки, он же – Халк и знает свои амбиции, хочет быть героем. Я думаю, он подойдет к этой игре», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Халк Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Aztec58
1457114779
У Орлова с речью не лады. У Мутко тоже. Культурная столица, блин.
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Asbjorn
1457115213
Кое что сделали
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FANS86
1457117104
Клизьму?
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coocoo
1457117760
Боюсь представить ЧТО ему сделали. Интересно кто ЭТО сделал
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Snerg
1457119084
в клубе кое-что сделали))) недаром соотвествующие цвета носят)
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Обер-КанцлерЪ
1457130614
Миллер отсосал чтоли??? Разинтригуйте!!!
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Taps
1457181815
Пусть едет на родину, хватит грабить людей в кризис.
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