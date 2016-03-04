Орлов: «Халку в клубе кое-что сделали, и он потеплел»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Халк хорошо проявит себя в ответном матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Ну что, матч определяющий, я только должен сказать, я все время говорил это, и во время игры, и одной, и другой, и в каких-то интервью – очень важно, в каком состоянии будет Халк.

Ну, слава богу, Халку сейчас в клубе кое-что сделали, ему пошли навстречу. Подняли зарплату? Да нет, куда поднимать? У него контракт. Нет, в бытовых условиях, в общем, стараются… И я вижу – он потеплел и, между прочим, второй тайм бегал очень прилично с «Кубанью».

Я думаю, он подтянется все-таки, он же – Халк и знает свои амбиции, хочет быть героем. Я думаю, он подойдет к этой игре», – сказал Орлов.