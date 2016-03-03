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    Григорьев не подошел «Окжетпесу»

    Казахстанский "Окжетпес" не стал подписывать контракт с российским защитником Антоном Григорьевым.

    Футболист длительное время находился на просмотре в "Окжетпесе", но не сумел впечатлить тренерский штаб клуба.

    Напомним, что 30-летний Григорьев является воспитанником ЦСКА. Также выступал за "Кубань", "Аланию", "Тосно", "Верис" и "Атырау".

    Источник: Sports.kz

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    03.03.2016 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 4 марта 2016, 00:07

      Зачем вот такое писать? Ну не подошел какой-то слабой команде какой-то слабый игрок. Ну и что? Никто же не помнит какого-то А. Григорьева. В Кубани не столько играл, сколько на лавке сидел. Вот если бы Сычев не подошел это было бы еще туда-сюда.

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      Рейтинг: +58

      JokUr > Вомбат 4 марта 2016, 08:25

      Да помнят, он же капитаном Кубани был пару сезонов =)

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