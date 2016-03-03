Григорьев не подошел «Окжетпесу»

Зачем вот такое писать? Ну не подошел какой-то слабой команде какой-то слабый игрок. Ну и что? Никто же не помнит какого-то А. Григорьева. В Кубани не столько играл, сколько на лавке сидел. Вот если бы Сычев не подошел это было бы еще туда-сюда.
Казахстанский "Окжетпес" не стал подписывать контракт с российским защитником Антоном Григорьевым.
Футболист длительное время находился на просмотре в "Окжетпесе", но не сумел впечатлить тренерский штаб клуба.
Напомним, что 30-летний Григорьев является воспитанником ЦСКА. Также выступал за "Кубань", "Аланию", "Тосно", "Верис" и "Атырау".