Бруно: «Мне очень нравится в «Крыльях»

Нападающий "Крыльев Советов" Джанни Бруно рассказал о том, как прошли его первые тренировки в новом клубе.

"Мне очень нравится в "Крыльях". В команде отличная атмосфера, меня хорошо встретили. Чувствую поддержку со всех сторон. С нетерпением жду своего дебюта в новой команде. Готов сыграть на любой позиции в атаке. Там, где, по мнению тренера, буду максимально полезен.

Я знаком с Франком Веркотереном. Это очень заслуженный специалист, у которого большое имя в футболе. Но главная причина моего перехода была не в тренере. Мне хотелось нового серьезного вызова в карьере. В России очень сильный чемпионат, и я хочу попробовать свои силы на этом уровне.

На какой позиции больше всего нравится действовать в игре? Для меня позиция в атаке не принципиальна. Могу действовать как на левом фланге, так и на правом. Также смещаюсь в центр. Физически же чувствую себя превосходно. Полон сил и готов к игре", — сказал форвард.