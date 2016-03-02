Канчельскис: «Предложение от «Соляриса» было неожиданным»

Главный тренер "Соляриса" Андрей Канчельскис рассказал о том, как он возглавил московский клуб, а также высказал свое мнение о проблемах российского футбола.

"Неожиданно, конечно: поступило предложение. Царство Небесное Сергею Шустикову – мы играли друг против друга. Он за дубль "Торпедо", я – за дубль киевского "Динамо". Хороший был человек и футболист. Предложение поступило, пообщались с руководителями, и я на неделю уехал по делам в Лондон. По возвращении встретились еще раз и окончательно решили вопрос. Я рассказал свое видение ситуации, какие-то пожелания. Они согласились и предложили контракт.

Не странно ли мне тренировать клуб из российской ПФЛ, после выступлений в Англии и Италии? Нет, мы делаем одно дело, и не надо на такие вещи внимание обращать. Хотя, может быть, это и хорошо. Я всем игрокам говорю: "Надо стремиться туда, где я был". И, возможно, для них это будет стимулом. У нас же школ нет, тренером может стать кто угодно. Все знают футбол, уже даже депутаты в нем разбираются. В этом проблема большая.

Нет ли ощущения, что перерос уровень ПФЛ? Работать в хорошем клубе, конечно, хочется. Но здесь много факторов. С "Торпедо-ЗИЛ" должны были выходить в ФНЛ, но помешали со стороны. У нас много дилетантов, которые уничтожают и убивают футбол. Нельзя так работать. Мы стали вторыми, и нас не пустили в ФНЛ, а "Факел", ставший пятым, пустили. Это отбивает у нормальных людей всю охоту работать в футболе. Из-за всех этих дилетантов наш футбол и хромает.

Стал ли российский футбол лучше за последние 6 лет? Пока все только хуже. Надеюсь, чемпионат мира что-то улучшит. Но, опять же, это инфраструктуру сделают, стадионы построят. Главное – чтобы их не загадили. Не начали стелить эти безобразные искусственные поля. Тогда, может быть, что-то будет. И, думаю, надо возвращаться к школам-интернатам. Академии эти все – ерунда. Клубные школы – хорошо, но молодежь из клубов считает, что они сразу должны играть в первом дивизионе, как минимум. Они после школ "Спартака" или "Зенита" сразу считают себя великими футболистами, хотя по мячу через раз попадают. Костюм клубный получил – и все: думает, что полноценный футболист.

Нам в Нижнем Новгороде зарплату по 4 месяца не платили, как жить, как кормить семью в такой ситуации? Если нет возможностей, то скажите, закройтесь. Я же говорю: сделайте в Премьер-лиге 12 команд. Будут "Спартак" с ЦСКА играть 4 раза в сезоне. Стадион будет полным, зрелищность повышается. С "Динамо", с "Зенитом" – постоянно все будут в тонусе. А команды, у которых финансовые проблемы, бюджетные деньги не платят, зарплаты задерживают… Закройтесь! Зачем вот все эти истории, когда футболисты приезжают и играют в футбол просто так. А незачем потом ходить и писать президенту письма с просьбой о помощи. Какое это развитие футбола?", - сказал Канчельскис.

Напомним, что "Солярис" выступает во втором российском дивизионе в зоне Запад и занимает 2 место.