Крицюк: «Моя манера игры подходит «Краснодару»

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал победу своей команды над "Тереком" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России, который оказался для него дебютным поединком в новом клубе.

"Радует, что мы выиграли, а я отыграл на ноль. Нам есть ещe что совершенствовать в наших действиях. Мы пока ищем свою игру. Надеюсь, что в следующих матчах будем действовать ещe лучше. Мы играли до конца, что позволило вырвать эту победу.

Я уже влился в коллектив. Меня все поддерживают, с этим нет проблем. Ничего не могу сказать пока о российском футболе. Мне надо сыграть больше. Пока сложно что-то говорить.

Моя манера игры далеко выбегать из ворот? До того как меня взять в команду в клубе смотрели, как я играл. Исходя из этого я делаю вывод, что моя манера игры подходит "Краснодару". Потом, все знают, что наша команда играет высоко. Приходится много подчищать за защитниками. Это часть моей работы. Надеюсь, что "Краснодар" и я нашли друг друга", - сказал Крицюк.

Напомним, что "Краснодар" арендовал 25-летнего Крицюка у португальской "Браги" до конца сезона с правом выкупа.