Член исполкома ФФУ: «Днепр» исключен из еврокубков на одно участие в течение трех лет»

Член исполнительного комитета ФФУ Артем Франков сообщил, что "Днепр" не сможет выступать в еврокубках из-за финансовых задолженностей перед тренерским штабом бывшего наставника команды Хуанде Рамоса.

"Исключили. Одно участие в течение трех лет. Поэтому их главный стимул в этом году и сезоне – с ходу избавиться от запрета. Хотя испанцам все равно придется платить – иначе санкции похуже...

Краха "Днепра" нет – он поздоровее иных наших клубов, а вот то, что беда великая... Увы", – рассказал Франков.