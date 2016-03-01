Митрофанов: «Виллаш-Боаш может остаться в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что наставник команды Андре Виллаш-Боаш может остаться на посту главного тренера.

«Виллаш-Боаш является нашим тренером, у нас есть время для того, чтобы определиться. Есть понимание: мы не будем ждать до последнего момента. Условный список в голове у нас написан, даже на отдельных листах бумаги. Там есть и российские тренеры, в том числе на первых позициях, и зарубежные специалисты.



Виллаш-Боаш может остаться. Он говорил «я ухожу», но все может измениться. Вопрос отношений может быть решен в любой момент, я этого не исключаю», – сказал Митрофанов.