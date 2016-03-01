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Митрофанов: «Виллаш-Боаш может остаться в «Зените»

1 марта 2016, 17:21
9

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что наставник команды Андре Виллаш-Боаш может остаться на посту главного тренера.

«Виллаш-Боаш является нашим тренером, у нас есть время для того, чтобы определиться. Есть понимание: мы не будем ждать до последнего момента. Условный список в голове у нас написан, даже на отдельных листах бумаги. Там есть и российские тренеры, в том числе на первых позициях, и зарубежные специалисты.

Виллаш-Боаш может остаться. Он говорил «я ухожу», но все может измениться. Вопрос отношений может быть решен в любой момент, я этого не исключаю», – сказал Митрофанов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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С-Пб on-line
1456842917
Стоп!Стоп!Стоп! Ухожу-уходи!
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Zeff
1456843239
К терапевту!
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FanatSerj
1456844299
т.е может поступить предложение от которого он не сможет отказаться ))))
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Aztec58
1456844987
Было бы предпочтительнее, чем брать новичка, ага.
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Asbjorn
1456846289
Если лимит отменят,и на трансферы 200 млн дадут?
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gennadiy
1456854817
Газ то скоро подешевеет,и уходить всёравно придёться
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KuPe4iK
1456863980
Я тоже так думаю...это пиар акция от Боаша была,что бы больше внимания к себе привлечь от западных клубов)
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APchelov
1456964890
Попадёт Зенит в лч - тогда точно останется
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nemolod
1456996507
Очень маловероятно-часть легионеров уйдет,а новых ему столько не дадут,да и кроме осенней удачной серии в ЛЧ больше ничего он не показал,а сейчас вот и Халк в Лиссабоне до своего осеннего уровня не дотягивает!
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