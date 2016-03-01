Бабаев: «ЦСКА ведет переговоры с Игнашевичем и братьями Березуцкими»

Директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с Василием и Алексеем Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.

"Что касается срока контрактов братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, то информация в Интернете не совсем правдива. Можно сказать, что мы ведeм переговоры о контракте с ребятами. Братья Березуцкие и Сергей являются не просто игроками ЦСКА, они значат для нас несколько больше. Переговоры с ними можно вести не так, как, к примеру, с иностранцами. Всe гораздо проще.



Даже несмотря на возраст ребят, их физическая готовность не вызывает у нас никаких нареканий, а, наоборот, радует. Недавно все игроки сдавали определeнные тесты. Показатели у ветеранов остаются на уровне 25-26-летних футболистов", - сказал Бабаев.