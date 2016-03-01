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  • Бабаев: «ЦСКА ведет переговоры с Игнашевичем и братьями Березуцкими»

Бабаев: «ЦСКА ведет переговоры с Игнашевичем и братьями Березуцкими»

1 марта 2016, 17:07
3

Директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с Василием и Алексеем Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.

"Что касается срока контрактов братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, то информация в Интернете не совсем правдива. Можно сказать, что мы ведeм переговоры о контракте с ребятами. Братья Березуцкие и Сергей являются не просто игроками ЦСКА, они значат для нас несколько больше. Переговоры с ними можно вести не так, как, к примеру, с иностранцами. Всe гораздо проще.

Даже несмотря на возраст ребят, их физическая готовность не вызывает у нас никаких нареканий, а, наоборот, радует. Недавно все игроки сдавали определeнные тесты. Показатели у ветеранов остаются на уровне 25-26-летних футболистов", - сказал Бабаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей
Комментарии (3)
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Aztec58
1456843176
Ага, уговаривают остаться, но за меньшую норма овса.
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fakel-vrn
1456846805
неважно как играют..главное рекордсмены
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Zeff
1456850437
А соображают медленно и координация никакая.
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