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    Бабаев: «ЦСКА ведет переговоры с Игнашевичем и братьями Березуцкими»

    Директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с Василием и Алексеем Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.

    "Что касается срока контрактов братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, то информация в Интернете не совсем правдива. Можно сказать, что мы ведeм переговоры о контракте с ребятами. Братья Березуцкие и Сергей являются не просто игроками ЦСКА, они значат для нас несколько больше. Переговоры с ними можно вести не так, как, к примеру, с иностранцами. Всe гораздо проще.

    Даже несмотря на возраст ребят, их физическая готовность не вызывает у нас никаких нареканий, а, наоборот, радует. Недавно все игроки сдавали определeнные тесты. Показатели у ветеранов остаются на уровне 25-26-летних футболистов", - сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2016 17:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2016, 19:40

      А соображают медленно и координация никакая.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 18:40

      неважно как играют..главное рекордсмены

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 17:39

      Ага, уговаривают остаться, но за меньшую норма овса.

      -3
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