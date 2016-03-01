«Ганновер» – «Вольфсбург». Смотреть онлайн

1 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии сыграют «Ганновер» и «Вольфсбург». Вице-чемпионы страны отправятся в гости к последней команде турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ганновер» – «Вольфсбург». Начало в 22:00. Не пропустите!