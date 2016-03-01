«Уфа» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

Сегодня вечером в Уфе местный одноименный клуб сыграет с московским ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России. Оба коллектива еще не играли официальных матчей в 2016 году и сегодня они сойдутся на поле в борьбе за путевку в полуфинал турнира.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА. Начало в 17:00. Не пропустите!