В УПЛ сократили число участников на следующий сезон

Определен формат украинской Премьер-лиги на следующий сезон. Во время сегодняшнего заседания руководства УПЛ было решено, что в турнире примут участие 12 команд вместо нынешних 14, а проводиться первенство будет по особой схеме.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, чемпионат Украины будет проводиться в два этапа. На первом участникам предстоит провести турнир в два круга, после турнирная таблица будет разбита на две шестерки, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках, а также сохранение прописки в дивизионе соответственно.