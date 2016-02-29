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В УПЛ сократили число участников на следующий сезон

29 февраля 2016, 16:56
6

Определен формат украинской Премьер-лиги на следующий сезон. Во время сегодняшнего заседания руководства УПЛ было решено, что в турнире примут участие 12 команд вместо нынешних 14, а проводиться первенство будет по особой схеме.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, чемпионат Украины будет проводиться в два этапа. На первом участникам предстоит провести турнир в два круга, после турнирная таблица будет разбита на две шестерки, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках, а также сохранение прописки в дивизионе соответственно.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Украина
Комментарии (6)
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18JG
1456754309
Как в Казахстане.
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Aztec58
1456757269
Фиг с ними.
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DIDI 23
1456759985
УПЛ можно сократить до 4 команд. Остальные всё равно только для галочки.
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george666
1456767287
Очень жаль , удачи украинцам!!!
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