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    Рабиу: «Причина поражения «Кубани»? Мы много нарушали правила в дополнительное время»

    Полузащитник "Кубани" Мохаммед Рабиу после поражения краснодарской команды в матче 1/4 финала Кубка России с "Зенитом" (0:1) заявил, что причиной неудачи желто-зеленых стали частые нарушения правил в дополнительное время игры.

    "Хорошо, что мы закончили матч без травм. Впереди вторая часть сезона в чемпионате, и надеюсь, она сложится для нас лучше первой. Думаю, мы готовы к следующему матчу, постараемся сделать все, чтобы его выиграть и поскорее забыть кубковую игру с "Зенитом". В дополнительное время мы много нарушали правила, и это дорого стоило "Кубани". Нам остается принять это наказание, и хотелось бы, чтобы в следующем матче не было таких ошибок", – отметил Рабиу.

    В данной встрече ганский хавбек отыграл все 120 минут и заработал желтую карточку.

    Источник: Р-Спорт

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    29.02.2016 08:56
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