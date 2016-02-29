Ташуев: «У нас были две задачи на матч с «Зенитом»: побороться за выход и вкатиться в сезон»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев подвел итоги гостевого поединка 1/4 Кубка России против "Зенита" (1:0), в котором желто-зеленые уступили с минимальным счетом, пропустив единственный гол в дополнительное время.

"Мы ошиблись, и "Зенит" использовал эту ошибку. Не нужно было фолить, но сыграли эмоционально в том эпизоде. В целом, больше оборонялись, но из прошлогоднего состава осталось всего три человека и пришли восемь новичков. Будем работать дальше.

У нас были две задачи на матч: побороться за выход и вкатиться в сезон. Для молодежи – это хорошая школа. Для игроков защиты – хорошая возможность сыграть против такой атаки. Считаю, Зотов справился с Халком.

Полезного много, но мяч не очень хорошо у нас держался. Опять же, первый матч сезона и была некоторая скованность. Очень полезный и хороший матч для нас, дающий много пищи для размышления. Надеюсь, мы этим воспользуемся", – отметил Ташуев.