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    Сарсания: «Китайский клуб предлагал за Халка меньше 100 миллионов»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что сине-бело-голубые действительно получали от одного из китайских клубов крупное предложение по нападающему Халку.

    Допускаете, что у Халка было предложение из Китая?

    Не то что допускаю, а знаю – был вариант из Китая.

    Почему не отпустили?

    "Зенит" показал, что для клуба важно добиться результата, а Халк – игрок определяющий. Если бы его отпустили, было очень сложно. Кто бы взял потом на себя ответственность за результат?

    За него 100 миллионов евро давали?

    Нет, меньше.

    Но ведь можно и допустить, что и с Халком "Зенит" не пройдет "Бенфику"?

    Можно. Что, "Бенфика" слабая команда?

    Да, слабая.

    Она не такая сильная, как была раньше, но она не слабая – совершенно точно. Конечно, если сравнивать с парой ПСЖ – "Челси", то пара "Зенита" и "Бенфики" послабее, скорости там другие.

    Напомним, в "Зенит" Халк перешел в 2012 году. По данным Transfermarkt, стоимость бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.02.2016 19:34
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 19:59

      бомжи обидели негра....

      -3
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