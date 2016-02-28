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    Миланов получил серьезное повреждение в игре чемпионата Швейцарии

    Как информирует болгарский сайт Sportal, хавбек ЦСКА Георгий Миланов, выступающий на правах аренды в "Грассхоппере", получил серьезное повреждение во встрече 22-го тура чемпионата Швейцарии против "Вадуца" (1:1). Игрок начал матч с первых минут, однако через 20 минут ему пришлось покинуть поле с помощью медперсонала и носилок. Предварительный диагноз весьма неутешителен – разрыв связок.

    Напомним, что болгарин будет выступать в швейцарском клубе до окончания текущего сезона, после чего вернется в ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 19:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Димон030986 28 февраля 2016, 20:24

      Скорейшего возращения на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 28 февраля 2016, 19:28

      Здоровья

      3
      Ответить
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