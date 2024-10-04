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    • В «Зените» прокомментировали отказ Миранчука переходить в команду

    В «Зените» прокомментировали отказ Миранчука переходить в команду

    Тренер «Зенита» Вильям на ютуб-канале «СБГ Шоу» не стал отрицать, что клуб летом пытался подписать свободного агента Антона Миранчука.

    – Все лето у Антона Миранчука лежало предложение от «Зенита», Сергей Семак его звал, но Миранчук выбрал «Сьон».

    – Я не знаю, у Миранчука есть большое преимущество, потому что это русский игрок.

    Может быть, пока мы не подписали Лусиано, он бы пригодился, но он не пришел к нам, и мы стали искать другие фамилии.

    • 28-летний Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента. Ранее истек его контракт с «Локомотивом».
    • Российский полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.
    • Он подписал контракт на 2 года и взял 10-й игровой номер. Его дебют состоялся 22 сентября.

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    Источник: Спортс

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    04.10.2024 19:05
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    Комментарии (4)
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    Иван Петров 1986
    1728064062
    Он сказал - только не в бом...жатник.
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    erybov1965
    1728065637
    Ну да,пригодился бы на 2-3 игры,а потом как большинство русских,скамейку "полировать".Даже уже и не скрывают.
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    FWSPM
    1728068000
    Молодец парень прокатил газовое болото
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    PAREVG.
    1728079828
    Лучше играть в Швейцарии, чем сидеть на лавке в бом.жеклубе, и смотреть как вместо тебя играет мартыхай.
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