В «Зените» прокомментировали отказ Миранчука переходить в команду

Тренер «Зенита» Вильям на ютуб-канале «СБГ Шоу» не стал отрицать, что клуб летом пытался подписать свободного агента Антона Миранчука.

– Все лето у Антона Миранчука лежало предложение от «Зенита», Сергей Семак его звал, но Миранчук выбрал «Сьон».

– Я не знаю, у Миранчука есть большое преимущество, потому что это русский игрок.

Может быть, пока мы не подписали Лусиано, он бы пригодился, но он не пришел к нам, и мы стали искать другие фамилии.