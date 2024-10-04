В «Зените» прокомментировали отказ Миранчука переходить в команду

Тренер «Зенита» Вильям на ютуб-канале «СБГ Шоу» не стал отрицать, что клуб летом пытался подписать свободного агента Антона Миранчука.
– Все лето у Антона Миранчука лежало предложение от «Зенита», Сергей Семак его звал, но Миранчук выбрал «Сьон».
– Я не знаю, у Миранчука есть большое преимущество, потому что это русский игрок.
Может быть, пока мы не подписали Лусиано, он бы пригодился, но он не пришел к нам, и мы стали искать другие фамилии.
- 28-летний Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента. Ранее истек его контракт с «Локомотивом».
- Российский полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.
- Он подписал контракт на 2 года и взял 10-й игровой номер. Его дебют состоялся 22 сентября.