Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Миранчук станет самым высокооплачиваемым игроком «Сьона»

    Кристиан Константин, президент «Сьона», высказался о зарплате будущего новичка команды Антона Миранчука.

    Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Миранчук будет получать в Швейцарии 1,5 миллиона евро в год.

    «Да, очевидно, Антон будет самым высокооплачиваемым игроком у нас.

    Мы прилагаем усилия, чтобы это (переход) случилось. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», – сказал Константин.

    • С российским полузащитником подпишут контракт на 2 года.
    • Ему дадут 10-й игровой номер.
    • Отступные в контракте игрока составят 7 миллионов евро.

    Новости по теме
    В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
    Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне» 1
    Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов 4
    Источник: odds.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Artemka444
    1725883749
    Вот все поугорают если он там не заиграет!!!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+