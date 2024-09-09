Миранчук станет самым высокооплачиваемым игроком «Сьона»

Кристиан Константин, президент «Сьона», высказался о зарплате будущего новичка команды Антона Миранчука.
Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Миранчук будет получать в Швейцарии 1,5 миллиона евро в год.
«Да, очевидно, Антон будет самым высокооплачиваемым игроком у нас.
Мы прилагаем усилия, чтобы это (переход) случилось. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», – сказал Константин.
- С российским полузащитником подпишут контракт на 2 года.
- Ему дадут 10-й игровой номер.
- Отступные в контракте игрока составят 7 миллионов евро.