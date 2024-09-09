Миранчук станет самым высокооплачиваемым игроком «Сьона»

Кристиан Константин, президент «Сьона», высказался о зарплате будущего новичка команды Антона Миранчука.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Миранчук будет получать в Швейцарии 1,5 миллиона евро в год.

«Да, очевидно, Антон будет самым высокооплачиваемым игроком у нас.

Мы прилагаем усилия, чтобы это (переход) случилось. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», – сказал Константин.