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    «Зенит» - «Кубань». Онлайн-трансляция

    Сегодня вечером "Зенит" и "Кубань" открывают футбольный сезон в России. Краснодарская команда потерпела в межсезонье значительных изменений, потеряв нескольких ведущих футболистов, а "Зенит", наоборот, усилился и ставит перед собой задачу выиграть Кубок.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Кубань". Начало в 20:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 19:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 19:56

      ВПЕРЕД КУБАНЬ, ЗАГНИ ТРУБУ!!!!

      -1
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