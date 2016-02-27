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  • Селезнев: «Чемпионат России намного сильнее украинского, здесь у меня будет больше хороших игр»

Селезнев: «Чемпионат России намного сильнее украинского, здесь у меня будет больше хороших игр»

27 февраля 2016, 16:34
1

Новичек "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о причинах перехода в краснодарский клуб, а также о том, с кем из игроков желто-зеленых он был знаком ранее.

– До перехода в "Кубань" с кем-то из команды вы были знакомы?

– С Ромой Павлюченко года два назад познакомились. Он отличный парень.

– Где познакомились?

– На сборе в Испании. С тех пор поддерживали отношения.

– Роман удивился вашему переходу?

– Думаю, удивились многие. Но вообще меня здесь классно приняли. Хороший коллектив, отличные ребята.

– Как получилось, что вы оказались именно в "Кубани"? Еще в прошлом году забивали за "Днепр" в полуфинале Лиги Европы, а теперь клуб, который борется за выживание…

– Так "Кубани" нужно помочь. Но получилось, как получилось. То, что есть. Не буду врать, варианты еще были. Но закрытие трансферного окна уже приближалось. И я сделал выбор. Поговорил с тренером с команды. Играя за "Кубань", смогу подойти в хорошей форме к Евро. В чемпионате России много хороших игр. Это идеальный вариант – я помогаю "Кубани", "Кубань" помогает мне.

– Не сообщается, на какой срок заключено ваше соглашение с клубом. Проясните.

– Не буду говорить о контракте, как и о его сумме.

– Была возможность остаться в "Днепре"?

– Мог остаться, но, понимаете, чемпионат России намного сильнее. Приоритет для меня – в идеальной форме подойти к Евро. Здесь у меня будет больше хороших игр.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Днепр Павлюченко Роман Селезнев Евгений
Комментарии (1)
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ЖОРРО
1456583283
"Приоритет для меня – в идеальной форме подойти к Евро." Молодец,по-честному сказал!
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