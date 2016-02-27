Гилерме: «Если я понадоблюсь сборной России, то всегда готов помочь команде»

Вратарь "Локомотива" Гилерме, получивший российское гражданство, отметил, что готов к конкуренции с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым за место в воротах сборной России.

– Ты в России с 2007-го года, получил гражданство. Собираешься играть за сборную?

– Я постоянно слышу этот вопрос. Я всегда говорил, что почти не имею шансов попасть в сборную Бразилии. В России я уже без малого девять лет, на 90% моя футбольная карьера прошла в этой стране.

Я благодарен не только "Локомотиву", но и русским за ту любовь, которую они всегда дарили мне. Если сборной России, их тренеру я буду нужен, я всегда готов помочь команде. Это возможность для меня отблагодарить людей за их теплое отношение ко мне. Не будет ничего некорректного в игре за российскую сборную.

– Хотя бы потому, что у Акинфеева достаточно сбоев.

– Игорь очень уважают в Росси как вратаря. Он защищает ворота сборной очень давно, с 16-17 лет. Будет невероятно тяжело выдержать с ним конкуренцию, но в футболе постоянно большая конкуренция – для этого мы и играем.