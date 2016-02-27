Браво хочет играть в матчах Лиги чемпионов

Голкипер "Барселоны" Клаудио Браво недоволен тем, что тренерский штаб не выпускает его на поле в матчах Лиги чемпионов. Напомним, что в этом турнире, как и в Кубке Испании, в стартовом составе выходит Марк-Андре тер Штеген. В свою очередь Браво играет в матчах чемпионата.

"Я бы соврал, если бы сказал, что рад этому, поскольку хочу играть всегда. Я готовлюсь к тому, чтобы играть максимальное количеством матчей, однако такие решения в компетенции не игроков, а тренера. Именно он принимает решения, а мы стараемся выполнять их наилучшим образом. Я спокоен в том, чтобы продолжать хорошо работать", — приводит слова Браво BiobioChile TV.