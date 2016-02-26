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    Ловчев: «Если новичок Хенти не потянет, «Локомотив» ничего хорошего не ждет»

    Эксперт Евгений Ловчев рассказал о том, как он отнесся к вылету московского "Локомотива" из Лиги Европы после ничьи с турецким "Фенербахче" (1:1) в ответном матче 1/16 финала.

    "Послушал по ходу матча Руслана Пименова, который комментировал игру для телевидения – он говорит, что "Локо" готов к сезону, все нормально. Хотел бы спросить у Руслана, что нормального он увидели в этом матче в исполнении железнодорожников. То, что они бегали чуть быстрее, чем в Стамбуле? Что мячом владели побольше? Ну так это логично – "Фенер" очень грамотно сыграл по счету. Турки из трусов не выпрыгивали, дейстовали аккуратно в обороне, никуда не спешили. У меня есть уверенность, что если бы вдруг надо было прибавить, турки бы резко это сделали.

    Соперник давал играть, но чем еще, кроме гола и момента с офсайдом (когда Касаев забил, но у меня такое впечатление, что сами турки там остановились уже), запомнились железнодорожники? Вратарь "Фенербахче", по сути, сам себе создал проблемы. Причем вратарь начудил дважды в этом матче, но использовал "Локо" лишь второй эпизод.

    Как в целом оценить игру "Локомотива" в этом противостоянии? Отрицательно оценю. Нынешний "Локо", вот в этом своем составе, просто несостоятелен. Можно отметить бойцовские качества и самоотдачу, но дорога ложка к обеду – где парни были по ходу матча в Стамбуле, когда и решился исход двухраундовой дуэли? Команда по всем своим показателям оказалась неготовой к плей-офф Лиги Европы. И дело тут уже не только в трансфере Ниасса, но и в подготовке команды, в невыстроенности игры.

    За счет чего ситуацию можно улучшить? На мой взгляд, проблемы будут большие, если не потянет новичок Хенти. Я читаю, что он быстрый и техничный и хорошо бы, если все так и оказалось. Потому что за счет сильных качеств этого парня "Локо" может удачно сыграть весной. Это позволит сыграть по той же модели, что и с Ниассом. А если нет, то ничего хорошего железнодорожников не ждет", - заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.02.2016 16:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 01:24

      Злопыхатель, блин.

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 26 февраля 2016, 21:55

      Ловчев , иди проспись, руки проч от Локо и Черевченко

      -1
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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 26 февраля 2016, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Абсолютно прав Ловчев....от себя добавлю что Черевченко это не тренер, атакующую и зрелищную игру поставить команде он не сможет, да и нет у него авторитета в команде, игроки как хотят так и играют,плевать они хотели на его установки....увы, это видно, чем быстрее его уберут тем лучше для Локо..

      -4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 февраля 2016, 16:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не ждёт и с Хенти)))

      -4
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