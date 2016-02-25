Агеев: «Тульский «Арсенал» ведет переговоры с несколькими игроками топ-уровня»

Советник президента тульского "Арсенала" по вопросам селекции Дмитрий Агеев сообщил, что клуб продолжает вести переговоры о переходе нападающего "Шинника" Артура Малояна, а также рассматривает вариант приобретения нескольких игроков топ-уровня.

"На данный момент у Артура Малояна действующий контракт. Осталось два дня до закрытия трансферного окна. Сами знаете, какая ситуация в "Шиннике", они не могут заявлять футболистов. Он на карандаше, есть определенный интерес к нему, он это знает, от качественного игрока не откажемся.

Кроме того, ведутся переговоры с несколькими игроками топ-уровня, в том числе по вратарю", - приводит слова Агеева "Тульский футбол".