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  • Агеев: «Тульский «Арсенал» ведет переговоры с несколькими игроками топ-уровня»

Агеев: «Тульский «Арсенал» ведет переговоры с несколькими игроками топ-уровня»

25 февраля 2016, 22:23
2

Советник президента тульского "Арсенала" по вопросам селекции Дмитрий Агеев сообщил, что клуб продолжает вести переговоры о переходе нападающего "Шинника" Артура Малояна, а также рассматривает вариант приобретения нескольких игроков топ-уровня.

"На данный момент у Артура Малояна действующий контракт. Осталось два дня до закрытия трансферного окна. Сами знаете, какая ситуация в "Шиннике", они не могут заявлять футболистов. Он на карандаше, есть определенный интерес к нему, он это знает, от качественного игрока не откажемся.
Кроме того, ведутся переговоры с несколькими игроками топ-уровня, в том числе по вратарю", - приводит слова Агеева "Тульский футбол".

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ ФНЛ Арсенал Шинник Малоян Артур
Комментарии (2)
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18JG
1456428690
Павлюченко, Аршавин, не?
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Tri
1456436629
Неплохо если Чеха подпишут. Ему то какая разница в каком Арсенале играть, ворота везде одинаковые)))
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