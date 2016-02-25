Пеллегрини: «При счете 2:1 игра была шаткой, но мы забили третий гол»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (3:1).

"Я очень доволен, потому что мы добились отличного результата. Исход противостояния еще не решен, но выигрыш с разницей в два гола на выезде – это очень хорошо. При счете 2:1 игра была шаткой, но мы забили третий гол.

Всегда важно понимать, что ничего не еще решено, но третий мяч придает нам уверенности", – сказал Пеллегрини.