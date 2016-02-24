Карпин: «Если делать нечего, то матчи «Спартака» смотрю»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин признался, что ему надоели ассоциации со "Спартаком".

"Постоянная ассоциация со "Спартаком" мне надоела. Но, как видите, сдерживаюсь. Пытаюсь. Если делать нечего, то матчи "Спартака" смотрю. От карпинского "Спартака" осталось очень мало, только несколько футболистов.

Недавно пересеклись с Аленичевым и с Родионовым, когда они на совет директоров шли, а мне надо было в банк. "А что у вас там в "Спартаке"?" – такие вопросы мы не задаем. Думаете, у нас других тем нет? Все на простейшем уровне", – сказал Карпин.