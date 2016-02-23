Касорла надеется вернуться в строй к ответному матчу с «Барселоной»

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил, что он надеется сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Я намерен вернуться в строй как можно быстрее. Очень сложно не иметь возможности помочь команде, особенно в матче с таким соперником, как "Барселона". Надеюсь, что смогу вернуться к ответному поединку. Мое колено постепенно восстанавливается, надеюсь, что успею набрать форму", - сказал Касорла.

Матч "Барселона" - "Арсенал" состоится 16 марта. Напомним, что 31-летний Касорла в последний раз выходил на поле 29 ноября 2015 года в матче с "Ньюкаслом" (1:1). В этом сезоне на счету хавбека 19 матчей, 1 гол и 4 голевые передачи.