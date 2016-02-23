Бартомеу: «АПЛ – лучший футбольный турнир, и нас это беспокоит»

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился своим мнением о АПЛ.

"Команды АПЛ сейчас находятся в невероятном финансовом положении, и мы обеспокоены. АПЛ – лучший футбольный турнир. К нему болельщики проявляют наибольший интерес, там больше всего доходов. Поддержка равных условий для всех команд делает эту лигу интересной каждому.

У нас в Испании у всех разные бюджеты, так что команда вроде "Лестера" не могла бы находиться на вершине Примеры.

АПЛ – наш конкурент, это серьезный соперник. Нам нужно приложить все усилия, чтобы увеличить свои доходы и улучшить финансовое положение – тогда наши таланты будут оставаться в своих клубах.

Именно поэтому я так обеспокоен, мы работаем над этим. Мы хотим сохранить талантливых игроков.

Я знаю, что наши футболисты контактируют с другими клубами, это нормально. Никто из них не говорил, что хочет уйти. Большинство получали лучшие финансовые предложения, но игроки выступают за "Барселону" не ради денег: они здесь из-за футбола и болельщиков", – сказал Бартомеу.