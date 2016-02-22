Кьеллини и Сандро не успели восстановиться и не сыграют с «Баварией»

Защитники "Ювентуса" Джорджо Кьеллини и Алекс Сандро пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

На выходных главный тренер туринцев Массимилиано Алллегри выражал надежду на то, что травмированные Кьеллини и Сандро успеют восстановиться к матчу против "Баварии", однако оба футболиста отсутствовали на сегодняшней тренировке команды.

Кроме того, сообщается, что Марио Манджукич занимался вместе с командой, и, как ожидается, сможет сыграть в предстоящем матче.